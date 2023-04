FC Nantes – Mercato : Galatasaray a déjà réglé le cas Mostafa Mohamed

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Si Galatasaray avait laissé entendre qu'il pourrait redonner sa chance à Mostafa Mohamed dans l'éventualité où le FC Nantes ne levait pas l'option d'achat à 5,75 M€, il semblerait que la posture du club stambouliote soit surtout destinée à ne pas négocier à la baisse le montant de l'indemnité.

En effet comme annoncé par TRT Sport et plusieurs autres médias turcs, Galatasaray ne compte plus sur l'ancien buteur du Zamalek. « Il est très difficile pour Taylan, Emre, Mostafa Mohamed, Cicaldau et Morutan de revenir dans l'équipe », a notamment analysé le journaliste de Fanatik Metin Karabas, proche de la direction du club.

Galatasaray doit vendre Mohamed pour financer Icardi

Du côté de Galatasaray, on souhaite vendre à tout prix Mostafa Mohamed et Morutan pour financer le recrutement de Mauro Icardi pour qui les discussions autour d'un transfert à 10 M€ ont débuté avec le PSG. On attend donc du FC Nantes une réponse claire et définitive concernant l'option d'achat.

De sources égyptiennes, l'entourage de Mostafa Mohamed est lui aussi dans l'attente d'un retour de la direction nantaise sur cette option prioritaire. Plusieurs portes de sortie sont à l'étude en Ligue 1 sans qu'aucun nom de clubs ne fuitent pour l'instant.