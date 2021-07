FC Nantes - Mercato : Galatasaray lorgne un joueur relancé par Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Au printemps, quand le FC Nantes a commencé à reprendre espoir dans la course au maintien en Ligue 1, il a notamment dû sa belle série de quatre victoires à Kalifa Coulibaly. L'attaquant malien de 29 ans a été relancé avec succès par Antoine Kombouaré et a inscrit trois buts, à Brest (4-1), contre Bordeaux (3-0) et à Dijon (4-0). Sa réussite retrouvée et le maintien ont constitué une conclusion heureuse à une saison éprouvante pour lui, au niveau individuel comme collectif.

Une saison 2020/21 qui pourrait être sa dernière sur les bords de l'Erdre. En effet, le site MSV Foot annonce un intérêt de Galatasaray pour lui. Il n'y aurait aucune offre pour l'instant, et pour cause : le Cimbom a lancé plusieurs lignes pour voir quel "poisson" allait mordre. Il a par exemple aussi proposé un million d'euros à l'attaquant belge Kévin Mirallas, libre de tout contrat. Coulibaly n'est donc pas encore parti mais cet intérêt prouve qu'il a des courtisans et qu'un départ après quatre années contrastées est possible.

Khalifa Coulibaly ne devrait pas faire de vieux os du côté du FC Nantes, l’avant-centre malien serait dans le viseur du Galatasaray. Aucune offre pour le moment. #FCNantes #Galatasaray #Coulibaly pic.twitter.com/w1L1sf09qd — MSV Foot (@MSVFoot) July 7, 2021