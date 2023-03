FC Nantes - Mercato : Galatasaray s'impatiente déjà pour Mostafa Mohamed

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Comme révélé par Emmanuel Merceron ces dernières heures, le FC Nantes n'a toujours pas tranché concernant l'option d'achat de Mostafa Mohamed. Il faut dire que le cas de l'avant-centre divise en interne du fait de ses stats décevantes (8 buts, 5 passes en 39 matchs) et de son appartenance à l'écurie Mogi Bayat duquel les Canaris essaient de se détacher.

Du côté de la Turquie et du club de Galatasaray, propriétaire de l'ancien joueur joueur de Zamalek, on aimerait toutefois en savoir un peu plus sur les intentions nantaises concernant le natif de Giza.

Galatasaray compte sur la vente de Mostafa Mohamed

D'après la presse turque, Galatasaray mise sur les 5,75 M€ de l'option d'achat de Mostafa Mohamed (aujourd'hui le FCN n'a payé que 250 000€ pour son prêt en plus du salaire du joueur!) pour avancer sur son recrutement de l'an prochain alors que Mauro Icardi et Haris Seferovic ne sont que prêtés à Istanbul par les clubs respectifs du PSG et du Celta Vigo et que plusieurs joueurs offensifs importants comme Bafétimbi Gomis ou Drees Mertens arrivent en fin de contrat.

Si l'Egyptien, sur lequel Galatasaray ne compte plus, venait à revenir, cela pourrait pousser les Jaune et Rouge à accélérer les ventes de leurs joueurs bankables (Victor Nelsson, Sacha Boey, Lucas Torreira ou Kerem Aktürkoglu).