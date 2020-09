FC Nantes - Mercato : Gourcuff active la piste d’un attaquant norvégien

Les pistes Lincoln et Antonio Colak semblant au point mort, le FC Nantes s’active toujours plus pour dénicher l’oiseau rare au poste d’avant-center. Selon les informations de 20 Minutes, Christian Gourcuff aurait ainsi demandé d’activer la piste menant à Fredrik Gulbrandsen. Si l’entourage de la direction du FCN a confirmé cet intérêt, rien n’indique encore que le joueur (28 ans) va s’engager sur les bords de l’Erdre.

Il faut dire que l’attaquant norvégien évolue depuis 2019 dans le club turc d’Istanbul Basaksehir, qui vient d’être sacré champion pour la première fois de son histoire. Doté d’un gabarit moyen (1,75 m), il n’a été titularisé que neuf fois en championnat (trois buts et une passe décisive), et à trois reprises en Ligue Europa. La concurrence d’Enzo Crivelli semble lui avoir coupé l’herbe sous le pied.

Un passage manqué à New York en MLS

Ancien attaquant de Molde et du Red Bull Salzbourg (2016-2019), Gulbrandsen a également été prêté quelques mois le 10 mars 2017 aux New York Red Bull en MLS (12 matchs, zéro but). Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’intéressé est estimé à 2,5 millions s’euros par la plateforme Transfermarkt. L’autre question est de savoir s’il est prêt à quitter le club stambouliote à l’aube de disputer la Ligue des champions cette saison.