FC Nantes Mercato : Gourvennec a facilité le départ de Merlin à l’OM

Quentin Merlin enchaine les matches à l’OM. Hier, l’ancien joueur du FC Nantes était ainsi titulaire au poste de piston gauche lors de la spectaculaire victoire contre le Montpellier HSC au stade Vélodrome (4-1). Du côté du FC Nantes, son départ n’a pas été mal vécu. Au contraire, Jocelyn Gourvennec aurait tout fait pour s’en séparer cet hiver.

Goyrvennec ne voulait plus de Merlin en défense

« JO ou pas, Jocelyn Gourvennec avait tranché et ne souhaitait plus faire jouer Merlin arrière gauche avec le FC Nantes s'il était resté, a révélé l'insider Emmanuel Merceron sur X. Il aurait joué au milieu ou plus haut sur les cotés. Le banc lui aurait été montré s'il s'entêtait à jouer arrière gauche. Gourvennec et son staff se seraient rendus compte que beaucoup de buts encaissés venaient du coté de Merlin, ainsi que beaucoup de phases dangereuses concédées par le FC Nantes. Gourvennec aurait donc tranché de ne plus le mettre en défense définitivement, JO ou pas. »

