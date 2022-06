FC Nantes - Mercato : gros coup dur pour Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Les supporters du FC Nantes ont bien du mal à s’emballer pour le mercato estival. Débuté le 10 juin dernier, il faut dire que le marché des transferts commence doucement dans la majorité des clubs français. Le FCN ne déroge pas à la règle et Antoine Kombouaré peut déjà faire la moue.

Selon Emmanuel Merceron, l’entraîneur des Canaris n’aura pas vraiment les mains libres pour choisir ses recrues cet été. « Kombouaré n'est pas si libre dans ses choix malheureusement, a récemment glissé l’insider sur Twitter. Pas vraiment de changement là dessus. »

Sans s’avancer, on peut d’ores et déjà comprendre en creux que Waldemar Kita, son fils Franck et leur acolyte Mogi Bayat seront encore les grands décisionnaires de la politique de recrutement du FC Nantes cet été encore. Au grand dam du Kanak ? Seul l’avenir le dira.

AK n'est pas si libre dans ses choix malheureusement. Pas vraiment de changement là dessus. — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) June 21, 2022

Pour résumer Si Antoine Kombpuaré pensait avoir les mains libres pour recruter au mercato estival, il se serait trompé. Waldemar Kita et son acolyte Mogi Bayat continueraient à tirer les ficelles dans ce domaine au FC Nantes. Surprenant ?

Bastien Aubert

Rédacteur