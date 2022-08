FC Nantes - Mercato : grosse concurrence sur le dossier Christian Kouamé

Si la priorité offensive du FC Nantes se nomme aujourd'hui Hwang Ui-Jo (Girondins) comme l'a reconnu Antoine Kombouaré, il n'est pas exclu que les Canaris fassent deux coups en attaque. Comme révélé il y a quelques jours, l'attaquant ivoirien de la Fiorentina Christian Kouamé (24 ans) fait notamment partie des pistes creusées.

Sur le dossier de l'ancien buteur d'Anderlecht (13 buts, 10 passes décisives l'an passé), le FC Nantes doit cependant faire face à une concurrence musclée. En effet, le journaliste italien Nicolo Schira explique notamment qu'outre le FCN, La Spezia, Cremonense et Galatasaray sont tous intéressés par Kouamé.

Ouest-France qualifie d'ailleurs la piste de « compliquée ». Pour l'heure, Nantes a sollicité un prêt avec option d'achat. Un deal qui n'a pas les faveurs de la Fiorentina qui aspire davantage à un transfert sec de son buteur sous contrat jusqu'en juin 2025. Mogi Bayat est aux manettes du dossier, affaire à suivre...

