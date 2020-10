FC Nantes - Mercato : Ibrahimovic a donné des pistes à Kita

Le FC Nantes n’a pas perdu la face. Auteur d’un mercato plus que quelconque cet été, Waldemar Kita a mis les gaz pour faire signer Jean-Kevin Augustin et Sébastien Corchia libres. Sur le papier, cela ressemble à autant de bonnes affaires à confirmer sur le terrain. Malgré ces arrivées, le président des Canaris estime manquer de joueurs de caractère dans son effectif. Il adorerait par exemple pouvoir compter sur un Zlatan Ibrahimovic, joueur méchant par excellence sur le rectangle vert.

« J’ai toujours l’image de Zlatan, c’est un gagneur »

« Gourcuff fait son travail, on a aussi essayé de tout faire pour lui donner de très bons joueurs. Peut-être aurions-nous pu prendre un joueur de plus. Mais les postes sont doublés. On s’est aussi appuyé sur ses souhaits. Aujourd’hui, on a une équipe complète sur le plan individuel. Maintenant, il lui faut trouver des automatismes. Sur le terrain, elle doit présenter davantage de caractère, d’agressivité, dans le bon sens du terme, et de personnalité. On a peut-être un problème dans nos choix de joueurs. Ce sont des garçons respectueux, gentils, même vis-à-vis des arbitres et de l’adversaire. J’ai toujours l’image de Zlatan (Ibrahimovic). Quand il entre sur le terrain, il ne connaît plus personne, s’il pouvait tuer du regard quelqu’un, il le faisait. C’est un gagneur. »