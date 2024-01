FC Nantes Mercato : Kelvin Amian s’éloigne des Canaris

Alors que le FC Nantes discutait il y a encore quelques jours du prêt de Kelvin Amian (La Spezia, 25 ans), le dossier n’avance plus chez les Canaris… Et cela pourrait profiter à un club de Série A.

Comme révélé par France Bleu Loire-Océan, l’ancien Toulousain demeure une priorité du FCN et souhaite rentrer dans l’Hexagone mais la résiliation de contrat Ronaël Pierre-Gabriel tarde à se finaliser et Fabien Centonze (dans le viseur du FC Lorient) est toujours là, rendant impossible tout mouvement en défense.

En Italie, en revanche, certains n’ont pas ces considérations de nombre. Selon Nicolo Schira, c'est notamment le cas du Bologne de Thiago Motta, tout proche de finaliser le prêt avec option d’achat d’Amian.

Kelvin #Amian is getting closer to #Bologna from #Spezia on loan with option to buy. He has turned down Palermo’s bid to try to join Bologna. #transfers https://t.co/eMRIzcHKZW