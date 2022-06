FC Nantes - Mercato : Limbombe retrouve un club ! (officiel)

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Libre comme l'air depuis la résiliation de son contrat avec le FC Nantes en avril dernier, Anthony Limbombe, qui est la recrue la plus chère de l'histoire du FCN, s'est officiellement engagé ce dimanche avec Almere City, pensionnaire de D2 néerlandaise, pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2025.

⚽ | 𝑻𝒐 𝒃𝒆 𝒓𝒆𝒃𝒐𝒓𝒏...



...you have to go back to those who have not forgotten who you are.



𝑾𝒆𝒍𝒌𝒐𝒎 𝒃𝒊𝒋 𝒐𝒏𝒛𝒆 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒆, 𝑨𝒏𝒕𝒉𝒐𝒏𝒚!



Almere City FC verrast met de terugkeer op de Nederlandse velden van @alimbombe7#AlmereCity