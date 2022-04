FC Nantes - Mercato : Kita a balancé sur Kolo Muani, le retour de bâton a été impitoyable

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Comme attendu, le passage de Waldemar Kita à "Rothen s'enflamme" sur RMC a été très polémique. Le président du FC Nantes y a fait passer des messages forts, notamment sur la vente du club, mais a également réglé quelques comptes. Sauf que son argumentaire était truffé d'inexactitudes, dignes de candidats politiques lors d'un débat à une présidentielle. Concernant "l'ingrat" Randal Kolo Muani, prétendument recruté à 15 ans, nourrit, logé, blanchi et qui n'a même pas dit merci au moment de s'engager avec l'Eintracht Francfort en janvier dernier, le journaliste d'Ouest-France Jean-Marcel Boudard a tenu à apporter quelques rectifications :

"Ça fait deux fois que Kita le dit mais ça n'en fait pas une vérité : RKM avait 16 ans et 11 mois quand il s'est engagé avec le FCN. Mais surtout, tout le monde sait que sa volonté était de prolonger à Nantes. Sauf que le club lui a fait une première proposition à 25.000 euros alors qu’il est international Espoirs, trois fois moins que Renaud Emond. Jusqu’en janvier 2021, l’entourage de RKM a espéré un effort financier qui n’est jamais venu. Le joueur, lui, n’arrête pas de dire son attachement à Nantes, sa reconnaissance a un club qui lui a ouvert les portes du monde pro. WK pourra lire un entretien accordé par RKM à ce sujet la semaine prochaine. Le joueur est d’autant plus sincère qu’il se sent bien à Nantes, adore la région. Encore une fois, si la première proposition avait été à la hauteur, le joueur aurait sans doute prolongé."

Ça fait deux fois que Waldemar Kita le répète, mais ça n’en fait pas une vérité (comme le reste de son intervention): Randal Kolo Muani avait 17 ans et 11 mois quand il est arrivé à la Joneliere. Et il vante après « une gestion professionnelle » du FCN https://t.co/a07W0nNCFS — jean-marcel boudard (@JMBoudard) April 25, 2022

Pour résumer Le président du FC Nantes, Waldemar Kita, a profité de son passage dans l'émission de Jérôme Rothen sur RMC pour régler quelques comptes, notamment avec Randal Kolo Muani. Sauf que son argumentaire était truffé d'inexactitudes.

Raphaël Nouet

Rédacteur