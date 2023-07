FC Nantes - Mercato : Kita a enfin sorti le chéquier, Lafont a deux nouveaux remplaçants !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Alban Lafont finalement sur le départ malgré les nouvelles bonnes dispositions de Pierre Aristouy à son égard, le FC Nantes lui cherche un remplaçant. Et a déjà ouvert deux nouvelles pistes concrètes : Djordje Petrovic (23 ans) et Uğurcan Çakir (27 ans). Selon Ouest France, le premier nommé défend le but de la New England Revolution et il est international serbe. Tom Bogert, insider fiable en MLS, ajoute que le FC Nantes et Nottingham Forest ont fait des offres avoisinant les 7,25M€ + bonus pour le gardien serbe. Toutes deux refusées par New England.

5 M€ pour Çakir ?

Alors que le mercato d'été se clôture le 2 août aux États-Unis, son club préfère le vendre cet hiver. L’autre piste, donc, mène à Çakir. D’après Ekrem Konur, les Canaris seraient aussi intéressés par le profil du gardien de Trabzonspor et aurait déjà formulé une offre de 5 millions d’euros. La formation turque serait en pleine réflexion.

🚨Nantes has made an opening offer of 5 million euros for Trabzonspor's 27-year-old goalkeeper Ugurcan Cakir.

🇹🇷 🔵 #TS 🟡 #Nantes pic.twitter.com/9UA6e3fvU8 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 30, 2023

