FC Nantes - Mercato : Kita a frappé, il sabote le retour d’un ancien Canari

FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Selon la radio Hit West, le FC Nantes envisage de faire revenir deux défenseurs : Chidozie Awaziem (Boavista) et Lionel Carole (Kayserispor). « Les 2 joueurs sont OK tout comme l’attaquant Meschack Élia (Berne) », expliquait le média, qui tempérait en glissant que Waldemar Kita refusait de valider ces demandes du staff et ee la cellule de recrutement.

Carole ne devrait pas revenir à Nantes

Or, il y aurait du neuf pour un de ces dossiers... « Lionel Carole ne devrait pas revenir à Nantes », révèle en effet l'insider Mohamed Toubache-Ter. Fin de la piste donc, à priori...

Bonsoir,



Juste que Lionel Carole ne devrait pas revenir à Nantes.



Belle soirée à toi — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 30, 2023

