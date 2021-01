FC Nantes - Mercato : Kita a laissé filer un buteur insoupçonné

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

C’est le genre d’anecdotes qui va encore faire rire les supporters du FC Nantes. Jaune. Alors que Raymond Domenech déplore l’absence d’un véritable tueur dans la zone de vérité et que les Canaris n’ont cadré que six frappes en 360 minutes de jeu, un buteur insoupçonné a quitté le navire au mercato estival.

Olliero a marqué avec Pau, son but a été refusé

Ce buteur insoupçonné, même par l'intéressé, n’est autre qu’Alexandre Olliero (24 ans) ! Amené à être dans l’ombre d’Alban Lafont et Denis Petric cette saison en L1, le gardien a été prêté à Pau (L2) et a fait étalage de ses talents d’attaquant ce week-end. Samedi, Olliero a en effet failli offrir l'égalisation au club béarnais face au leader Troyes dans le money time (0-1). Le gardien prêté par le FC Nantes a marqué un vrai but d’avant-centre mais celui-ci a été refusé pour un hors jeu sur la remise. Ce n’est peut-être que partie remise...