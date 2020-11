FC Nantes - Mercato : Kita a piqué un futur grand passé par l’OL et courtisé par le Real Madrid !

Le FC Nantes sort la tête de l’eau. Après avoir vaincu le FC Lorient avant la trêve internationale (2-0), les Canaris ont pris un point à la Beaujoire dimanche contre le FC Metz (1-1). Avant d’enchaîner deux déplacements de prestige, mercredi à Lens (19h) et samedi à Marseille (17h), Christian Gourcuff a appris une bonne nouvelle ces derniers jours.

Selon Tribune Nantaise, le FC Nantes vient de recruter le jeune Tom Cadoche. Défenseur central ou milieu défensif, le joueur de 16 ans a débuté sa carrière à l’Olympique Lyonnais avant de rejoindre Le Havre la saison dernière. Après une seule saison, Cadoche a décidé de ne pas continuer sa formation au HAC et découvrira donc à Nantes une troisième structure professionnelle en intégrant le groupe U17.

L’intéressé a d’ailleurs pris part ce week-end à l’opposition entre le groupe U18 et sa nouvelle équipe les U17. Le site pro nantais rappelle que le nouveau Canari avait réalisé un essai du côté du Milan AC et était pisté par le grand Real Madrid et les deux Manchester après son départ du Havre. La crise sanitaire l’a empêché d’aller plus loin, ce qui a donc fait les affaires de Waldemar Kita.