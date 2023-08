FC Nantes - Mercato : Kita aligne les millions pour ce goleador, le deal est en cours !

Le FC Nantes a eu beau marquer trois buts hier contre l’AS Monaco (3-3), en ouverture de la 3e journée de L1, ses difficultés à trouver le chemin des filets adverses sautent aux yeux depuis le début de la saison. Ce problème pourrait être vite réglé par Waldemar Kita en personne.

Selon Nicolo Schira, le président du FC Nantes a en effet augmenté son offre pour tenter de signer l'attaquant de la Fiorentina Christian Kouamé. Le spécialiste des transferts en Italie affirme que les pourparlers sont en cours pour conclure cette opération de longue date et qu’on croyait même enterrée par la Viola, qui ne répondait plus aux Canaris ces derniers temps...

🚨 Excl. - #Nantes have increased to €10M their bid to try to sign #Fiorentina’s forward Chris #Kouamè. Talks ongoing. #transfers