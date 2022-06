FC Nantes - Mercato : Kita dévoile les attentes de Kombouaré pour le recrutement

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Dans son style inimitable car très acide, Waldemar Kita a accordé une interview au Quotidien du Sport, parue hier. Le président du FC Nantes a notamment réglé ses comptes avec Mickaël Landreau, jugé par crédible avec son projet de Collectif Nantais, mais également les élus de la Cité des Ducs, qui ont retoqué son projet de nouveau stade il y a trois ans et qui doivent aujourd'hui remettre la Beaujoire aux normes des Coupes européennes...

Mais le Franco-Polonais a aussi fait une annonce mercato, et on ne parle pas de son intérêt pour Arkadiusz Milik. Il a dévoilé les attentes d'Antoine Kombouaré pour cette intersaison : "Tout est clair entre nous. Antoine veut trois ou quatre joueurs et le club travaille dessus". Waldemar Kita sait qu'il n'a pas intérêt à contrarier le Kanak, qui s'est déjà longuement interrogé sur sa continuité au sein de la Maison Jaune. S'il n'obtient pas ce qu'il demande ou si Mogi Bayat recrute des joueurs ne correspondant pas aux profils établis, cela pourrait provoquer des étincelles !

Pour résumer Dans l'interview qu'il a accordée au Quotidien du Sport, le président du FC Nantes, Waldemar Kita, a révélé le nombre de recrues qu'Antoine Kombouaré attendait cet été. De toute évidence, il n'y aura pas de révolution chez les Canaris !

