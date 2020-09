FC Nantes - Mercato : Kita fait une offre misérable, un attaquant lui tourne le dos !

Le FC Nantes a besoin d’un avant-centre et le plus vite sera le mieux. On l’a encore vu dimanche à Monaco (2-1), Christian Gourcuff manque d’un joueur capable de faire la différence dans la zone de vérité. Randal Kolo Muani (21 ans) est prometteur mais il est encore trop vert pour s’imposer en pointe.

Devant ce constat, Waldemar Kita va-t-il délier les cordons de la bourse pour recruter un attaquant avec plus d’épaisseur ? Le doute est permis, en sachant que l’heureux élu ne devrait pas se nommer Antonio Colak (Rijeka, 26 ans).

« Le FC Nantes n’a jamais eu sa chance dans ce dossier, explique le journaliste croate Isak Ante Susic. Même si L’Équipe a écrit l’inverse, Colak n’était pas intéressé par ce club. Aussi, la somme offerte pour un joueur ayant marqué 20 buts et qui a figuré en sélection croate contre le Portugal et la France était extrêmement basse. » Pour mémoire, le FC Nantes aurait formulé une offre de 2 millions d'euros pour Colak, quand son club de Rijeka en attendait au moins le double.

