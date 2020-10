FC Nantes - Mercato : Kita joue avec le feu dans ce dossier-clé pour l'avenir

Les tergiversations du FC Nantes entre le centre de formation et le groupe professionnel sont apparues au grand jour en début de saison. Stéphane Ziani n’avait pas hésité à tacler Christian Gourcuff pour le manque de considération de ce dernier à l’égard des jeunes pousses des Canaris.

Malgré ce cri d'alarme retentissant, le problème ne serait pas solutionné pour autant, le manque de passerelle existant toujours en interne. Un joueur pourrait être le symbole de ces atermoiements : Batista Mendy. Formé au FC Nantes et catalogué comme un futur grand, le joueur de 20 ans a bien du mal à exister dans l’équipe fanion. Voire à imaginer un avenir tout tracé à la Jonelière.

Interrogé récemment sur Twitter via une possible prolongation de contrat, David Phelippeau a fait savoir que son dossier n’en est « nulle part » ! Lié au FC Nantes jusqu’en juin 2021, ce même Mendy pourrait donc discuter avec un autre club dès janvier 2021 si sa situation n’évolue pas au plus vite.