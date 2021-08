FC Nantes – Mercato : Kita maintient le cap dans le dossier Kolo Muani

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Partira ? Partira pas ? A trois jours de la fin du Mercato, l'avenir de Randal Kolo Muani est toujours sujet à de nombreuses spéculations. A un an de la fin d'un contrat qu'il ne prolongera pas (2022), l'international Espoirs ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante. « Waldemar Kita n’est pas fermé à un départ pour sauver le club », assène un proche du dossier à Ouest-France.

Le FC Nantes n'entend pas dire oui à l'offre de Francfort

Reste que si l'Eintracht Francfort est très chaud et à la préférence de « RKM » en cas de départ cet été, rien ne dit que le deal ira au bout. Selon le média local, l'offre formulée par le club de Bundesliga est comprise entre 2 et 5 M€. Un prix bien inférieur aux exigences du clan Kita.

Au début de l'été, l'homme d'affaires franco-polonais avait été très clair, fixant le prix de départ de son jeune Canari à 10 M€. « Dans cette partie de bras de fer, la direction, elle, n’entend le brader et s’affaiblir sportivement. Depuis le début de l’été, elle campe sur sa position et continue d’exiger 10 millions d’euros », assure « OF ».