FC Nantes, OM – Mercato : Kita n'a laissé aucune chance à Longoria pour Louza

Avec le départ de Morgan Sanson à Aston Villa, l'OM se retrouve un peu juste au milieu de terrain et l'arrivée d'une recrue dans ce secteur de jeu ne serait pas de trop, d'autant plus si elle permet à Pablo Longoria de définir un peu plus les contours de son effectif pour l'avenir.

Ces derniers jours, un nom a plus particulièrement filtré. Imran Louza, le milieu de terrain du FC Nantes qui retrouve du crédit sous les ordres de Raymond Domenech, serait dans les petits papiers marseillais. Et visiblement, le club phocéen a entrepris de sonder les Canaris de manière concrète.

Le FC Nantes ne veut pas le vendre cet hiver

Sauf que d'après FootMercato, la réplique n'a pas tardé à fuser. « Des discussions ont été entamées entre les deux clubs, et selon nos informations, cela n'aboutira pas. En effet, Nantes a finalement décidé de repousser les avances phocéennes. Le club entraîné par Raymond Domenech ne souhaite pas se séparer de Louza cet hiver, alors qu'il est lancé dans une course pour le maintien », explique le site.