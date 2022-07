FC Nantes - Mercato : Kita passe son tour pour la dernière trouvaille de l’OM et l’OGC Nice

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Un international français aurait pu prendre la place de Kolo Muani, mais Waldemar Kita s'est résigné. Alassane Pléa inéresse l'OM ainsi que son ancien club, l'OGC Nice. Le FC Nantes, également en quête d'un numéro 9 qui offre une garantie statistique à l'équipe, a logiquement vu chez le buteur un profil qui siérait à la perfection. Malheureusement la piste est abandonnée.

Plea inaccessible pour Nantes

Les Canaris vont devoir oublier l'attaquant formé à l'OL et se rabattre sur une piste moins ambitieuse. Le Français n'a plus qu'un an de contrat et est désireux de revenir en France mais son prix est estimé à 8 millions d'euros. Selon Emmanuel Merceron, insider bien renseigné sur les jaune et vert, le joueur est hors d'atteinte et devrait plutôt se tourner vers Nice ou Marseille. La quête se poursuit pour Kombouare qui a qu'Evann Guessand comme option valable au poste d'avant-centre, la recherche s'éternise ...