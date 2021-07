FC Nantes - Mercato : Kita prêt à brader un taulier et à braquer Kombouaré ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Antoine Kombouaré manque de joueurs offensifs au FC Nantes. IL l'a déjà dit haut et fort la semaine dernière après le succès contre le Stade Brestois en amical (3-1). Si, en plus, il devait perdre les éléments de qualité, il pourrait s’agit d’un vrai nœud de tensions dans les semaines à venir. Moses Simon (26 ans) pourrait ainsi en faire partie.

SoccerLink assure que l’ailier nigérian des Canaris est suivi par plusieurs clubs européens et pas des moindres : le RB Salzbourg et le Sporting Portugal. « Initialement non vendeur, le FC Nantes pourrait se laisser convaincre devant une belle offre », précise le compte spécialisé dans les transferts. Alerté par cette information, Emmanuel Merceron a donné de plus amples précisions sur le dossier Simon.

Détail important : le joueur ne serait pas du tout fermé à un départ au mercato estival ! « Ainsi que quelques clubs anglais, PL et Championship. Le joueur tenté par un départ », a glissé l'insider sur Twitter. Simon est estimé à 7 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt. « La valeur marchande estimée à 7M€ est à pleurer de rire. C'est de la braderie à ce prix là », ajoute Damien Mercereau du Figaro. Tous les ingrédients seraient alors réunis pour braquer Kombouaré...





À la recherche d'un ailier, le RB Salzburg ainsi que le Sporting CP s'intéressent au Nantais Moses Simon.

Initialement non vendeur, le FC Nantes pourrait se laisser convaincre devant une belle offre.