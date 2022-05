FC Nantes - Mercato : Kita rêve de s'offrir un joueur de l'OM

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

C'est une rumeur pour le moins surprenante. Selon les informations de RMC Sport, confirmées par l'entourage de la direction du FC Nantes, Waldemar Kita rêverait de faire venir l'attaquant de l'Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik, cet été.

Le dossier s'annonce compliqué pour le FCN...

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club olympien, l'attaquant polonais a un avenir incertain à l'OM mais il est difficile d'imaginer l'ancien joueur de Naples être intéressé par une arrivée au FC Nantes, qui sera qualifié pour la prochaine phase de poules de la Ligue Europa. D'autant que le salaire élevé du joueur de 28 ans (3,5 millions d'euros net par an) est un frein pour le FCN à la faisabilité de ce dossier.

🚨 Info RMC Sport : le président du FC Nantes Waldemar Kita souhaite recruter Arkardiusz Milik cet été. — RMC Sport (@RMCsport) May 30, 2022

