FC Nantes - Mercato : Kita s'est défaussé devant la DNCG, 3 joueurs sur la sellette !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

La saison n’a pas encore démarré que les supporters du FC Nantes peuvent déjà commencer à se ronger les ongles. Dans son édition du jour, L’Équipe fait un point sur la situation financière de la Maison Jaune et celle-ci n’est guère réjouissante.

Surtout, elle devrait avoir des répercussions plus ou moins directes sur le mercato et donc la qualité de l’effectif d’Antoine Kombouaré la saison prochaine. Trois départs, et pas des moindres, sont évoqués cet été... au minimum !

« Devant la DNCG, Waldemar Kita n’a pas couvert les 20 millions d’euros comme il le lui était demandé, peut-on lire dans le quotidien sportif. Le président compte sur des ventes pour atténuer les pertes. Ludovic Blas, Alban Lafont voire Nicolas Pallois devraient faire partie du lot. Le cas de Kolo Muani est en suspens. Les supporters y verront difficilement une marque d’ambition. » Ces derniers pourraient sans doute répondre qu’ils en ont pris l’habitude depuis 2007.

La une du journal L'Équipe du lundi 12 juillet#ITAENG pic.twitter.com/TAfMlmsDeb — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 11, 2021