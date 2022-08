FC Nantes - Mercato : Kita tente une manœuvre avec Blas au détriment du LOSC

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

En début de journée, plusieurs sources annonçaient une avancée positive des discussions entre le LOSC et le FC Nantes concernant un transfert de Ludovic Blas. Les deux clubs se seraient mis d'accord sur une indemnité de 15 M€, le milieu offensif ayant déjà accepté les conditions des Dogues pour un futur contrat. Mais, surprise, la donne aurait radicalement changé ce soir !

D'après Ouest-France, Waldemar Kita ne serait finalement pas satisfait de l'offre lilloise, sans que l'on sache si c'est le montant ou les modalités de paiement qui le chiffonnent. Mais toujours est-il qu'il a fait savoir à Olivier Létang qu'en l'état, les négociations étaient rompues et qu'il envisageait même de prolonger Blas, sous contrat jusqu'en 2024 avec la Maison Jaune. Coup de bluff ou volonté de réelle de conserver l'un de ses meilleurs joueurs, sachant qu'Antoine Kombouaré apprécie moyennement la tournure du mercato nantais ? On devrait en savoir plus très rapidement...