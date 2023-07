FC Nantes - Mercato : Kita tient parole, la cellule de recrutement a son patron !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

C'était il y a quelques jours, seulement. Et Franck Kita se montait catégorique : il fallait au FC Nantes une vraie cellule de recrutement. "On ne va pas commencer par 10 personnes mais avec une déjà, pour superviser les joueurs. Il faut être plus professionnel en matière de recrutement." Entre le souhait et la réalité, il y a parfois du temps. Mais pas cette fois.

Ancien scout du FC Lorient

Car comme l'indique ce matin Ouest-France, Baptiste Drouet, qui était il y a peu scout pour le FC Lorient, est bel et bien devenu le responsable de la cellule de recrutement des Canaris. Drouet, qui est déjà à l'oeuvre, devra donc superviser les joueurs en France et à l’étranger. Toujours selon OPuest-France, une autre personne est attendue pour intégrer la cellule.

