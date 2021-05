FC Nantes - Mercato : Kita, une prolongation qui pose question

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Au FC Nantes, l'avenir des plus incertains, que ce soit sur le terrain ou dans la coulisse. Au niveau sportif, les hommes d'Antoine Kombouaré sont remontés à la 18e place après leurs succès à Strasbourg (2-1) et Brest (4-1), ce qui les enverrait en barrages au terme de la saison. Dans la coulisse, une vente est fortement désirée par les supporters, qui ne supportent plus Waldemar Kita et multiplient les actions à son encontre.

Un changement majeur à l'horizon 2022 ?

En début de soirée, le quotidien Ouest-France a fait savoir que "l’ensemble du staff de la réserve a été reconduit pour une saison : Pierre Aristouy (entraîneur), Francis Liaigre (adjoint) et Julien Le Pape (préparateur physique). Tous les contrats du centre de formation s’achèvent désormais en 2022".

Une date butoir qui pose question : pourquoi un horizon aussi rapproché pour l'ensemble des éducateurs du centre de formation ? Waldemar Kita aurait-il l'intention de confier les rênes du sportif à un technicien qui amènerait ses hommes chez les jeunes ? Ou bien une vente est-elle programmée pour la fin de la prochaine saison ?