FC Nantes - Mercato : Kita voulait envoyer Kolo Muani au Stade Rennais

Alors qu'il arrivait en fin de contrat avec le FC Nantes, Randal Kolo Muani a décidé de quitter libre l'été dernier son club formateur pour rejoindre la Bundesliga et l'Eintracht Francfort.

Kolo Muani aurait pu être Rennais par deux fois

Mais alors que le journal L'Équipe a publié ce samedi un article retraçant le parcours de l'ancien Nantais, révélant qu'il aurait pu signer au Stade Rennais plutôt qu'au FCN, Edouard Reis Caron a lui révélé que RKM aurait pu aller à Rennes une seconde fois. Et pour cause, selon le rédacteur en chef de Ouest-France, le président des Canaris, Waldemar Kita, aurait proposé un échange entre Randal Kolo Muani et Serhou Guirassy au Stade Rennais pour éviter que son joyau ne parte libre. Une proposition refusée par les dirigeants rennais.

Quand tu penses que Nantes (et Kita) avait proposé (pour éviter qu’il parte libre) un échange Kolo Muani - Guirassy et que Rennes avait refusé … https://t.co/soFejTq5Lx — Edouard Reis Carona (@ereiscarona) March 11, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur