FC Nantes – Mercato : Kolo Muani dispose de deux pistes signées Mogi Bayat

Comme révélé il y a quelques jours par Foot Mercato, Randal Kolo Muani (FC Nantes, 22 ans) fait toujours l'objet d'un gros suivi sur le marché international. Sous contrat jusqu'en juin 2022 et refusant pour l'heure de prolonger, l'attaquant des Canaris serait dans les bons papiers du FC Bruges, de Francfort, de Fribourg … et de Watford.

Le lien existe entre Watford et les Canaris

Cette dernière piste est d'ailleurs loin d'être anodine. En effet, actuellement deuxièmes de Championship, les Hornets regardent bel et bien au recrutement d'un buteur cet été. Watford jouit d'ailleurs d'une relation particulière avec le FC Nantes via Mogi Bayat, l'agent belge étant en place au sein de ce club anglais. Comme il l'est également du côté de Bruges.

L'été dernier, le FC Nantes et Watford avaient beaucoup échangé, les Canaris tentant alors d'attirer Luis Suarez, finalement parti à Grenade, mais également Joao Pedro (lequel est finalement resté en Angleterre où il s'est imposé). Il ne serait donc pas surprenant que les Hornets tentent leur chance avec « RKM ».