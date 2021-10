FC Nantes - Mercato : Kolo Muani prêt à refuser un pont d'or de Kita ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

En fin de contrat au 30 juin, Randal Kolo Muani (22 ans) quittera le FC Nantes libre comme l'air l'été prochain... Probablement pour rejoindre la Bundesliga et le club de l'Eintracht Francfort, intéressé de longue date par ses services.

Si Waldemar Kita a notifié à son entourage sa volonté de discuter une nouvelle fois d'une prolongation après Angers – Nantes (1-4), l'issue ne fait plus vraiment de doutes. « Même si la direction lui donnait 300 000€ par mois, il ne signerait pas… », confesse à RMC Sport un proche du dossier alors qu'en interne, on parle d'un dossier « mort-né ».

Les deux camps se renvoient la responsabilité du fiasco

La direction du FC Nantes et l'entourage de Kolo Muani se renvoient d'ailleurs la responsabilité du fiasco. Côté nantais, on accuse l'entourage du joueur d'avoir été d'emblée trop gourmand au niveau financier en réclamant un salaire à six chiffres et une prime de prolongation pour un joueur qui émarge aujourd'hui à 15 000€ par mois. Côté « RKM », on accuse Nantes d'avoir essayé de bazarder le joueur jusqu'à son éclosion à l'été 2020. Toujours est-il que le lien est définitivement rompue et que ce n'est pas les nouvelles approches de Waldemar Kita qui changeront foncièrement le projet le concernant...