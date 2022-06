FC Nantes - Mercato : Kombouaré a dit non à un joueur expérimenté à 1,5 M€ !

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Cet été, Ludovic Blas devrait s'envoler sous d'autres cieux. Le FC Nantes s'est donc mis en quête d'un nouveau milieu offensif. Il en avait trouvé un plutôt bon, mais carrément sous-coté, à Montpellier en la personne de Florent Mollet. Mais l'ancien Messin âgé de 30 ans vient de s'engager avec Schalke 04, qui remonte cette année en Bundesliga après une saison au purgatoire.

Selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, le transfert tournerait aux alentours de 700.000€, 1,5 M€ au total avec les bonus. Et d'après l'ancien journaliste de RMC David Phelippeau, la Maison Jaune a un temps suivi Florent Mollet mais c'est Antoine Kombouaré qui aurait mis son veto à ce transfert. Pourquoi ? Ce n'est pas précisé. Certes, Mollet n'a pas du tout les mêmes qualités que Blas mais il a fait ses preuves en L1, que ce soit à Metz ou à Montpellier.

MERCATO Le Montpelliérain Florent Mollet vient de s'engager avec Schalke 04 pour trois ans. Officiel sous peu. Il a été un temps suivi par le #FCNantes (Kombouaré a finalement non validé ce dossier). — David Phelippeau (@dphelippeau) June 8, 2022

Pour résumer Le milieu offensif de Montpellier Florent Mollet a été transféré à Schalke 04 pour 1,5 M€. Le FC Nantes était venu aux nouvelles mais Antoine Kombouaré n'était pas chaud pour recruter l'ancien Messin, qui pouvait pourtant succéder à Ludovic Blas.

Raphaël Nouet

Rédacteur

