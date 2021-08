FC Nantes – Mercato : Kombouaré a durci le ton sur le cas Augustin

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Questionné mercredi dernier sur la possibilité de réintégrer Jean-Kévin Augustin, auteur d'une bonne préparation avec la réserve du FC Nantes (3 buts), Antoine Kombouaré s'était voulu expéditif : « Une réintégration d'Augustin ? Non. Même si j'ai des retours des gens de la réserve, on reste comme ça pour l'instant ».

De retour d'un Covid long cet été et à nouveau compétitif, l'ancien Parisien n'a pourtant pas enchaîné samedi avec l'équipe de National 2 contre Bourges (1-0). De quoi alimenter certains fantasmes sur la possibilité d'un départ alors que le nom de « JKA » avait fuité dans la presse turque du côté de Fenerbahçe. Mais il n'en serait rien.

Augustin écarté des matchs de N2... par choix

Selon le compte Twitter Formation Nantais, bien renseigné sur les arcanes du centre de formation, la raison de l'absence d'Augustin est en réalité plus terre à terre. « Comme Ba ou Jan, il n'entre pas dans les plans du coach de l'équipe première, aucun intérêt de l'utiliser le week-end au dépens de joueurs plus méritant et sur qui le coach Kombouaré s'appuiera ».

Comme Kader Bamba, Bridge Ndilu et Abdoulaye Touré, Jean-Kévin Augustin a donc subi un nouveau déclassement pour le pousser à se chercher un nouveau challenge. Pour rappel, les Canaris ont encore trois semaines pour faire partir Augustin et recruter un attaquant tel que le souhaite leur entraîneur kanak.

