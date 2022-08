FC Nantes - Mercato : Kombouaré a fait une annonce personnelle très forte à Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

On ne sait, à cette heure, comment va se terminer l'épique dossier Ludovic Blas au FC Nantes. Comme vous le savez, le milieu de terrain souhaite quitter les Canaris et rejoindre le LOSC, ce dont ne veut pas entendre parler son entraîneur, Antoine Kombouaré. Problème, Blas est passé à l'offensive et n'a aucune intention de (re)jouer avec le maillot nantais.

Autre sujet de tension entre la direction du club et Kombouaré, la fin du mercato. Le technicien espère plusieurs arrivées. Et si l'on se fie au compte twitter, le prophète du ballon rond, un récent échange dans les coursives de la Jonelière aurait été on ne peut plus clair. "A 6 jours de la fin du mercato, le FCN planche toujours sur plusieurs dossiers mais faute de volonté peu ne devraient aboutir. AK aurait été clair avec la direction : si l'équipe actuelle ne bouge pas (sans renfort) c'est uniquement la L1, avec des départs c'est le maintien."