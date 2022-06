FC Nantes - Mercato : Kombouaré a trouvé la recrue qui fera oublier Kolo-Muani et fait une annonce sur Lafont et Blas

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Le mercato estival

"On travaille sur les transferts, on appelle des joueurs, des agents, on bosse sur des dossiers. Je fais confiance à la direction et on sait qu’on va travailler pour recruter et ça va arriver assez vite. Mais je ne suis pas inquiet, on a le temps."

Les possibles départs de Lafont et Blas

"Pour Lafont et Blas, on a des bons de sorties. S’ils ont des offres, le club les étudiera et on fera en sorte de les remplacer."

Milik

"Si Milik est là, je dis bien avec un grand si, il marque 20 buts dans la saison, il nous fera oublier Kolo Muani."

L'objectif de la saison prochaine

"C'est de rester en Ligue 1 ! Le plus dur va être de confirmer, on va être attendu partout et il faudra être prêt. Il faudra mettre les mêmes ingrédients en terme de cohésion et de mentalité."

La Ligue Europa

"Cette Ligue Europa peut être un poison..."

🔝 𝗝𝗼𝘀𝗲́-𝗔𝗿𝗿𝗶𝗯𝗮𝘀 𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗿𝗲̂𝘁 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗖𝗮𝗻𝗮𝗿𝗶𝘀 !#OnEstNantes — FC Nantes (@FCNantes) June 29, 2022

Pour résumer Aux côtés de Franck Kita, Antoine Kombouaré a tenu ce mercredi une conférence de presse de reprise au FC Nantes. L'occasion pour l'entraîneur des Canaris de faire le point sur le mercato estival.

Fabien Chorlet

Rédacteur

