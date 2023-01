FC Nantes - Mercato : Kombouaré aurait dit non à un milieu offensif à 500.000€

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Ce dimanche, le FC Nantes remet à nouveau en jeu la Coupe de France remportée au printemps face à l'OGC Nice (1-0). Ce sera cette fois à Epinal, face à Thaon, pensionnaire de National 3. Un 16e de finale qui constituera "un combat", selon Antoine Kombouaré. L'entraîneur des Canaris n'a pas que le sportif à la tête en ce moment puisque, pour neuf jours encore, il doit plancher sur le recrutement de son club. Et parfois refuser des joueurs quasiment offerts sur un plateau.

Ainsi, Foot Mercato assure que des agents (ou peut-être Mogi Bayat puisque cela vient de Belgique...) ont proposé les services de Selim Amallah à la Maison Jaune. Milieu offensif de 26 ans, né outre-Quiévrain mais international marocain, il est en fin de contrat au Standard de Liège où, malgré un temps de jeu réduit vu sa situation, il a inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive en 9 bouts de match depuis le début de la saison. Les Rouches réclamaient une indemnité de 500.000€ pour ses six derniers mois. Mais le FCN n'a pas donné suite et c'est au Torino qu'Amallah pourrait rebondir en juin.