FC Nantes - Mercato : Kombouaré bloque l'arrivée de deux nouvelles recrues

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

"Aujourd’hui, il nous faut entre 4 et 5 joueurs pour renforcer l’équipe. Mais 4 ce serait déjà pas mal. Ici, ça s'accélère toujours à la fin de mercato. C'est toujours compliqué dans ces cas-là et il ne faut pas se tromper. Moi, je veux de vrais renforts et on n'est pas d'accord sur les profils avec la direction. J’ai des dossiers, qui ne passent pas, alors je bloque leurs dossiers. Il n’y aura pas un joueur qui viendra ici sans que j’ai donné mon accord. Sinon il s’entraînera sur la route de l’autre côté. Le jour où je ne déciderai plus du sportif je ne serai plus là", a lâché ce vendredi l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, en conférence de presse.