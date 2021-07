FC Nantes – Mercato : Kombouaré colle un gros stop à une recrue estivale

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

Nouvelle recrue du FC Nantes dans les buts, Rémy Descamps (25 ans) a reconnu malicieusement lors de sa conférence de presse de présentation lorgner sur la place de numéro avec le possible départ d'Alban Lafont. Un souhait pour l'ancien portier de Charleroi qui s'annonce cependant comme un vœu pieux.

Kombouaré veut un gardien en cas de départ de Lafont

Antoine Kombouaré a balayé d'un revers de main cette option : « Je voulais deux très bons numéro deux. C’est mon choix. Si le numéro un se blesse gravement, on se retrouverait avec un n° 2 et un n° 3 qui est très jeune. C’est plus risqué. Il y avait possibilité de recruter Rémy, donc j’ai sauté sur l’occasion. C’est une chance pour le groupe », a lâché le Kanak.

Et si Alban Lafont venait à partir ? La réponse fuse dans Ouest-France : « C’est un autre sujet, Alban est chez nous actuellement. S’il part, il y aura un numéro un recruté ». Désolé Rémy, il va falloir accepter cette condition de numéro 2 bis …