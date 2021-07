FC Nantes - Mercato : Kombouaré déjà lâché par 3 cadres ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Le flou est toujours artistique au FC Nantes. Si les Canaris se sont imposés hier contre le Stade Brestois en amical (3-1), grâce notamment à un doublé de Renaud Emond, rien ne dit qu’Antoine Kombouaré disposera de son effectif actuel à la reprise de la L1 en août. Et encore moins en septembre, où le mercato aura fermé ses portes et sans doute produit ses derniers effets dans le sens des départs.

À l’heure qu’il est, tout le problème est de savoir jusqu’à quel point l’effectif du FC Nantes s’affaiblira. Abdoulaye Touré, Kader Bamba et Jean-Kévin Augustin ont été renvoyés dans le groupe de National 2 mais plusieurs cadres pourraient quitter la Maison Jaune dans la foulée d’Imran Louza (Watford).

Selon L’Équipe, « Ludovic Blas, Alban Lafont et quelques autres n’imaginent pas leur avenir à Nantes. Sans parler de Randal Kolo Muani, qui s’en ira cet été ou allongera la liste des Canaris envolés du nid sans indemnité de transfert l’été prochain. » Rien de très rassurant en somme si on ajoute le possible départ de Moses Simon, qui semble enfin revenu au niveau de sa première année sur les bords de l’Erdre.

La une du journal L'Equipe de ce dimanche 25 juillet : https://t.co/dUosWPFRSJ pic.twitter.com/mXzZ8wOTLj — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 25, 2021