FC Nantes - Mercato : Kombouaré devrait conserver un taulier mais pousse un joueur au départ

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Antoine Kombouaré a mis un vrai coup de pression à ses dirigeants vendredi soir après le match contre Lille (1-1) en réclamant des arrivées et plus aucun départ. Non seulement le Kanak entend voir rester Ludovic Blas, qui souhaite pourtant rejoindre le LOSC, mais il veut également du renfort dans l'optique de l'Europa League. Sinon, qui sait ce que son caractère volcanique et sans compromis pourrait l'amener à prendre comme décision, malgré tout son amour pour son club formateur...

En attendant, une bonne nouvelle pour lui : Alban Lafont devrait rester en Loire Atlantique. Selon L'Equipe, le gardien avait un bon de sortie pour cet été mais les clubs s'étant intéressés à lui ne sont pas passés à l'attaque et ne devraient pas le faire. Vu la forme de l'ancien Toulousain depuis plusieurs mois, c'est positif pour AK de pouvoir compter sur un tel pilier. En revanche, alors qu'il a demandé à ce que l'effectif ne s'affaiblisse plus, le Kanak aurait signifié lui-même à Kader Bamba, de retour d'un prêt à Amiens, qu'il ne comptait pas sur lui et qu'il pouvait se trouver un nouveau club. Débarqué en 2018 pour renforcer la réserve dans un premier temps, le milieu offensif de 28 ans va donc quitter les bords de l'Erdre !