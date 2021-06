FC Nantes - Mercato : Kombouaré fait le forcing pour ce joueur, l’OL et le LOSC enragent

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Antoine Kombouaré n’est pas né de la dernière pluie. Vieux routier du football, l’entraîneur du FC Nantes sait qu’il sera attaqué de toutes partes au mercato estival mais préfère rester philosophe avant cette fuite annoncée des talents.

« On verra bien. Il peut se passer plein de choses, c’est vrai. Mais ils peuvent aussi rester, a-t-il affirmé dans Ouest France. J’ai appris à être vigilant. Le but, c’est d’avoir la meilleure équipe possible. Je donnerai mon avis mais je ne suis pas le boss du recrutement. Ce n’est pas mon rôle. J’aimerais garder les onze. Après, je sais que ce ne sera pas possible. Quand vous faites du bon travail avec un groupe, le rêve de tout entraîneur, c’est de repartir avec les mêmes joueurs. Mais entre ce qu’on veut et ce qu’on peut faire, c’est souvent compliqué. »

Kombouaré veut conserver Kolo Muani

L’entraîneur du FC Nantes aimerait conserver un joueur en particulier : Randal Kolo Muani (22 ans). « Il y a plusieurs possibilités. Il peut prolonger, il peut aussi partir. J’aimerais beaucoup le garder. J’en ai envie, a-t-il ajouté. C’est un très, très bon joueur. Formé au club en plus. Je vais me battre mais je connais l’aspect économique. Si on ne peut pas le conserver, eh bien il partira. »

Aux dernières nouvelles, l’attaquant des Canaris serait ciblé par l’OL, le LOSC et plusieurs équipes allemandes. Ses faveurs iraient d’ailleurs vers un avenir en Bundesliga même si une étape en France n’est pas à écarter.