FC Nantes - Mercato : Kombouaré fixe la date de sa prolongation

FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Hier, pendant la présentation d'Andy Delort, Antoine Kombouaré s'est félicité d'avoir été impliqué dans le mercato hivernal du FC Nantes, rappelant que ça n'avait pas toujours été le cas : "Quand je suis arrivé à Nantes, je connaissais le fonctionnement. Il y avait des gens qui travaillaient. Pourquoi les deux fois où monsieur Kita me demande de venir je ne viens pas ? Parce que je sais comment est le club. Quand je viens (finalement), c'est parce que Nantes est en grande difficulté et que j'ai envie d'aider le club. Mais je sais à quoi m'en tenir. Je ne me suis pas plaint en me disant : "Quand je partirai les gens qui sont là au club, ils seront encore là". Je n'ai pas lâché et je suis content car j'ai fait des demandes et elles ont toutes été acceptées. J'ai fait des demandes et elles ont toutes été acceptées. L'été dernier, mes dossiers étaient retoqués mais ce n'est pas pour ça que je me suis mis à faire la gueule".

Faut-il en déduire que maintenant que Mogi Bayat a été placé en retrait, maintenant que lui a une véritable emprise sur le recrutement, Antoine Kombouaré va prolonger un contrat qui se termine au 30 juin ? Pas vraiment... "On verra à la fin de la saison, a-t-il déclaré. On attend." Les supporters nantais vont donc devoir attendre encore cinq mois avant de savoir si le Kanak s'inscrit dans la durée dans son club formateur !