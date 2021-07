FC Nantes - Mercato : Kombouaré garde un œil sur un attaquant de Serie A !

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Après une saison 2020/2021 très compliquée, les dirigeants du FC Nantes ne veulent pas risquer d’être relégué une nouvelle fois en Ligue 2. Pour cela, ils prévoient de recruter pour renforcer un effectif plutôt moyen. Et pour ce faire, ils auraient des vues sur Gianluca Lapadula, avant-centre à Benevento. L’italo-péruvien de 31 ans plaît beaucoup au FC Nantes qui se renseigne fortement sur le joueur d’après Nicolò Schira. Benevento devrait offrir une porte de sortie à Lapadula qui souhaite partir dès cet été.

#Nantes are monitoring the striker Gianluca #Lapadula, who will leave #Benevento this summer. #transfers