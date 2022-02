FC Nantes - Mercato : Kombouaré lancé sur le nouveau Lukaku ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Ludovic Blas, Randal Kolo Muani et Kalifa Coulibaly. En plus de Renaud Emond cet hiver, la ligne d’attaque du FC Nantes devrait être pratiquement vidée au prochain mercato estival. Pour anticiper le coup, les Canaris ont peut-être déjà lancé des hameçons ici et là.

Rien ne dit que c’est le cas pour Andy Elysée Logbo mais le jeune buteur du Havre (17 ans) semble avoir le profil pour renforcer le secteur offensif des Canaris. Selon Foot Mercato, cet attaquant franco-ivoirien évolue avec les U19 et la réserve (N3) du HAC et a vu son entourage être sollicité par plusieurs clubs de Ligue 1 et de l'étranger, où notamment Liverpool suit de près son évolution.

Comparé à Romelu Lukaku pour son physique imposant (1,88m) et sa capacité à aller au duel, le natif de Paris fait partie des cadres des U19 havrais... aussi bien sur le terrain que dans les vestiaires. En fin de contrat aspirant en juin prochain avec son club formateur, Logbo risque d'avoir l'embarras du choix.

Info : l'attaquant de 17 ans Andy Elysée Logbo suscite l'intérêt de nombreux clubs français et étrangers. Son contrat aspirant expire en juin prochain avec Le Havre AC.

► https://t.co/DrH1q67tyv pic.twitter.com/JlpyYXH4TW — Lucas Billard (@LucasBillard6) February 4, 2022