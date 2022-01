FC Nantes - Mercato : Kombouaré lorgne un buteur qui brille à la CAN

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Antoine Kombouaré a redonné sa chance à Jena-Kévin Augustin. Après avoir réintégré l’entraînement de l’équipe professionnelle la semaine dernière, l’attaquant du FC Nantes a joué quelques minutes vendredi dernier à Nice (1-2). Hélas pour lui, son manque de temps de jeu au plus haut niveau l’a rattrapé. Et il n’est pas sûr que le coach des Canaris ne mise que sur lui pour étoffer son secteur offensif d’ici à la fin du mercato hivernal le 31 janvier.

Un attaquant malien est en effet dans son viseur : Ibrahima Koné (22 ans). « Les clubs de l’Ouest s’intéressent au Malien Ibrahima Koné ! Angers aimerait faire venir le buteur, le FC Nantes a aussi un oeil sur lui. Sarpsborg (Norvège) réclame un peu moins de 5 M€. Lorient est aussi sur le coup », affirme le journaliste de Canal+ Fabrice Hawkins sur Twitter.

Koné (1,90m) est un numéro 9 de formation dans la lignée de son compatriote Kalifa Coulibaly. Il évolue depuis janvier 2021à Sarpsborg, où il a disputé 28 matches et inscrit 11 buts. L'attaquant malien dispute en ce moment la CAN et a déjà marqué à deux reprises avec sa sélection.

