FC Nantes - Mercato : Kombouaré n'a pas donné suite pour Cicaldau

Depuis plusieurs jours, le FC Nantes avait trouvé un accord avec Galatasaray pour l'arrivée d'Alexandru Cicaldau sous la forme d'un prêt payant assorti d'une option d'achat. Mais comme l'a annoncé ce samedi matin le journal L'Equipe, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, n'aurait pas encore donné son aval pour la signature du milieu de terrain turc.

Cicaldau ne viendra pas au FC Nantes

On imagine que le Kanak ne l'a jamais donné puisqu'Alexandru Cicaldau s'est engagé ce samedi soir avec le club émiratie de l'Ittihad Kalba sous la forme d'un prêt avec option d'achat dont le montant n'a pas été communiqué. En 44 matchs disputés avec le club stambouliote, il aura inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives.

النمر ألكساندر تشيكالداو 🐅 pic.twitter.com/W8NqChkS35 — نادي إتحاد كلباء (@ittihadkalbafc) August 27, 2022

