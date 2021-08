FC Nantes – Mercato : Kombouaré pourrait encore perdre la moitié de son onze-type !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Si Antoine Kombouaré tient son onze-type au FC Nantes et ne souhaite pas spécialement recruter pour l'instant, le Kanak sait aussi que le Mercato est loin d'être terminé... Et qu'une importante vague de départs peut casser la colonne vertébrale de son équipe.

Dans sa dernière édition, Presse Océan rappelle le danger qui plane sur les Canaris. Discret sur la pelouse d'Avoine face à Clermont (1-2), Ludovic Blas se pose des questions. Convoité par Leipzig, Rennes ou encore Lille, le meilleur buteur 2020-21 du FCN n'est pas certain d'être encore là au 31 août.

Une ligne d'attaque à recomposer dans l'urgence ?

Même si le marché des gardiens est fermé à double tour et que son contrat longue durée rend délicat un départ à moindre frais, Alban Lafont espère aussi quitter les Canaris.L’incertitude règne également autour de Moses Simon, « qui attise certaines convoitises », alors que Randal Kolo Muani et Kalifa Coulibaly feront partie, à un an de la fin de leur contrat, des joueurs cédés prioritairement en cas d'offres satisfaisantes.

Pour autant, comme il l'a fait savoir après le match face aux Auvergnats, Antoine Kombouaré ne voit pas ses ouailles perturbés par ces nombreuses incertitudes : « Ils sont tous impliqués. On le sait mais ce n’est pas propre à Nantes, tous les clubs sont en situation de vivre un mercato actif. Il faut se préparer à ça jusqu’au 31 août (…) Et il ne faut surtout pas que ce soit une excuse, interdit ! », avait-il martelé.