FC Nantes - Mercato : Kombouaré va perdre ses 3 meilleurs joueurs, même en cas de maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Ce soir se dispute le barrage retour L1/L2 entre le FC Nantes et le Toulouse FC. Victorieux 2-1 à l'aller au Stadium, les Canaris sont en ballottage très favorable. Le maintien est en vue, ce qui devrait entraîner la prolongation d'Antoine Kombouaré sur le banc. Mais le plus dur arrivera peut-être durant l'intersaison pour le Kanak. En effet, à en croire L'Equipe, ses trois meilleurs joueurs devraient aller voir ailleurs pendant l'été !

Kolo Muani, Lafont et Blas sur le départ

Alban Lafont, Ludovic Blas et Randal Kolo Muani portent l'équipe sur leurs épaules depuis plusieurs mois, le premier, qui a hérité du brassard depuis que son option d'achat auprès de la Fiorentina a été levée, par ses arrêts, le second par ses illuminations pour créer des actions, le troisième pour les conclure. Mais L'Equipe est catégorique à leur sujet : "Ces trois leaders essentiels ne seront plus à Nantes la saison prochaine".

Pour Kolo Muani, ce n'est pas vraiment une surprise puisqu'il est en contacts très avancés avec l'Eintracht Francfort, sans parler de l'intérêt du PSG ou d'autres clubs étrangers. Pour Lafont, même si son prêt de deux ans a été transformé en CDD, son entourage ne fait pas mystère qu'il cherche un challenge plus relevé, type club disputant une Coupe d'Europe. Enfin, Blas voudrait monnayer sa très bonne saison (11 buts) pour aller voir plus haut, lui qui est arrivé en 2019 et est sous contrat en 2024. Un maintien mais trois cadres en moins : ça ressemble à un marché de dupes pour Kombouaré !