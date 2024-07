FC Nantes Mercato : Krastev a posé un lapin aux Canaris !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Hier soir, Ouest-France a révélé que le FC Nantes était sur le point de se faire prêter le milieu de terrain bulgare Filip Krastev (22 ans). S'il est sous contrat avec les Belges de Lommel, le joueur appartient surtout au City Group, qui l'a envoyé dans plusieurs de ses clubs, dont Troyes, de janvier à juin 2021. Krastev devait être prêté avec option d'achat, une aubaine pour les Canaris, dont la masse salariale est encadrée par la DNCG.

Simple problème ou remise en cause du transfert ?

Il était attendu ce matin à la Jonelière pour y passer sa visite médicale. Le problème, c'est que David Phelippeau annonce qu'il n'était pas là ! Simple problème logistique ou remise en cause du transfert ? On devrait en savoir plus dans les prochaines heures...

Info @OFsports44 MERCATO #FCNantes Filip Krastev était attendu ce matin à la Joneliere… il n’est finalement pas là. Remise en cause du deal ? Pas impossible… mais prudence. Plus d’infos à venir… https://t.co/h8q2xAPmtR — David Phelippeau (@dphelippeau) July 10, 2024