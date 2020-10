FC Nantes – Mercato : l'arrivée de Corchia repoussée, Touré aurait refusé un rebond en L1 !

Et s'il ne se passait rien au FC Nantes ce lundi soir pour la clôture du Mercato ? C'est tout à fait possible selon 20 Minutes Nantes. En effet, si Sébastien Corchia (29 ans) se dirige bel et bien vers les Canaris, son arrivée pourrait ne pas être entérinée avant mardi ou mercredi. L'international tricolore n'est en effet attendu que demain pour y passer des examens médicaux préalables à toutes signatures.

Une visite médicale poussée est programmée demain pour Corchia

L'ancien Lillois ayant été libéré de sa dernière année de contrat au FC Séville, il se retrouve agent libre et n'a donc pas la nécessité de signer avant la date butoir du 5 octobre. Côté nantais, on entend prendre toutes les précautions d'usage concernant Sébastien Corchia, lequel reste sur une grave blessure au genou droit alors qu'il était prêté à l'Espanyol de Barcelone. D'après France Bleu Loire-Océan, il s'apprête à signer un contrat de trois saisons.

Le SCO tente Abdoulaye Touré

20 Minutes Nantes fait aussi le point sur la situation d'Abdoulaye Touré (26 ans) et l'ancien capitaine est bien parti pour rester sur les bords de l'Erdre. Si le SCO Angers a formulé une offre de 5 M€ au FCN, le natif de Malakoff n'a pas donné son accord pour rejoindre le club du Maine-et-Loire, pas franchement emballé par le projet. C'était la tendance à 18h. Sera-t-elle identique dans quelques heures ?